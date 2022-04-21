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1 час назад

Мама Овечкина отреагировала на новый рекорд сына в НХЛ

Чемпионат.comиещё 5

Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, отреагировала на рекорд российского нападающего столичной команды в НХЛ.

Мама Овечкина отреагировала на новый рекорд сына в НХЛ
Фото: twittertwitter

В матче с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) 36-летний форвард оформил дубль, благодаря которому в девятый раз за карьеру достиг отметки в 50 голов в регулярном чемпионате, повторив рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.

«Конечно, мы посмотрели очередной матч Саши, довольны его игрой. Уже успели поздравить сына с очередным достижением», – сказала Овечкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Благодаря сегодняшним голам Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 21 заброшенной шайбы.

Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Горди забил 801 гол. На счету Овечкина теперь 780 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач.

Хоккей,Майк Босси,Татьяна Овечкина,Павел Панышев,Уэйн Гретцки,
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