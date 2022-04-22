Капризов сломал нос сопернику

Очередной мощный матч россиянина за «Миннесоту» начался с неприятного, хотя и случайного эпизода.

Фото: GETTY IMAGES / NHL.COM GETTY IMAGES / NHL.COM

В игре с «Ванкувером» Кирилл Капризов пополнил бомбардирскую копилку ещё на три очка. Россиянин включился в тот момент, когда «Миннесота» уступала в одну шайбу, и помог «дикарям» перевернуть игру. Создал момент для гола Цуккарелло, на 59-й минуте сам забросил шайбу, которая окончательно успокоила «Ванкувер», а потом ещё и помог забить Хартману в пустые ворота. Очередной отличный матч для Кирилла, а до сотни очков в регулярке осталось всего ничего.

Но в этом матче Капризов отличился не только голевыми и бомбардирскими подвигами: первый период Кирилл досматривал со скамейки штрафников, наказанный двойным малым штрафом. На 19-й минуте, когда «Миннесота» только-только получила первое большинство в матче, Капризов крайне неудачно перенёс клюшку через форварда «Ванкувера» Брэда Ричардсона, сильно задев того по носу.

Разумеется, всё произошло случайно, однако в результате этого контакта Ричардсон получил такие серьёзные повреждения, что вынужден был сразу уйти в раздевалку, и никому в голову не пришло оспаривать четырёхминутное наказание для россиянина. Наказать неосторожного Капризова и извлечь какую-то выгоду из большинства «косаткам» не удалось, да и в целом все голы матча случились уже после того, как Кирилл покинул штрафной бокс.