Умер боровшийся с раком легендарный игрок НХЛ

Все пять побед в НХЛ Лефлер одержал в составе «Монреаль Канадиенс». Он также выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Квебек Нордикс». Форвард трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, столько же раз признавался самым выдающимся игроком сезона по версии профсоюза игроков, а также два раза был признан хоккеистом, внесшим наибольший вклад в успех команды в регулярном чемпионате.