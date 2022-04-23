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2 часа назад

Капризов набрал 100 очков в текущем сезоне НХЛ

Lenta.ruиещё 1

Российский форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов в ходе матча против «Сиэтла» стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 100 очков за один сезон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Капризов набрал 100 очков в текущем сезоне НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Капризов забил гол и отдал две результативные передачи, достигнув отметки в 100 набранных очков в текущем сезоне НХЛ. На счету россиянина 45 голов и 55 ассистов, он является лучшим бомбардиром и снайпером своей команды.

Ранее Кирилл Капризов нанес травму сопернику в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В концовке первого периода он ударил клюшкой по лицу нападающего «Ванкувер Кэнакс» канадца Брэда Ричардсона. Россиянин получил четыре минуты штрафного времени, а его соперник покинул лед до конца встречи. После окончания матча тренер канадской команды Брюс Будро сообщил, что Ричардсон получил перелом носа.

Хоккей,Брюс Будро,Брэд Ричардсон,Кирилл Капризов,
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