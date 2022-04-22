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18 минут назад

«Металлург» вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

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Магнитогорский «Металлург» на выезде победил столичный ЦСКА в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Металлург» вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА
Фото: чемпионатчемпионат

Встреча прошла в пятницу, 22 апреля, в Москве, и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Брендан Лайпсик по одной шайбе забросили Егор Яковлев и Линус Виделль.

Победа позволила «Металлургу» выйти вперед в финальной серии. Магнитогорский клуб ведет со счетом 2:1. Четвертый матч пройдет в четверг, 24 апреля, в Москве.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) была основана в 2008 году. «Металлург» дважды становился победителем плей-офф. ЦСКА брал титул один раз.

Хоккей,Линус Виделль,Егор Яковлев,Металлург,
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