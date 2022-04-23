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7 часов назад

В Госдуме ответили на призыв отстранить российских игроков НХЛ от матчей в Праге

Lenta.ruиещё 3

В Госдуме ответили на призыв отстранить российских игроков НХЛ от матчей в Праге
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил на призыв бывшего голкипера сборной Чехии Доминика Гашека отстранить российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от матчей в Праге. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Парламентарий напомнил принцип, согласно которому спорт должен оставаться вне политики. Он раскритиковал Гашека за подобное выступление против российских хоккеистов, назвав его пустым местом. «Гашек забыл, что такое спорт и быть спортсменом», — добавил Свищев.

Ранее 22 апреля Гашек выступил в своем Twitter с призывом об отстранении российских игроков НХЛ. Он заявил, что обращается к правительству Чехии, а также организаторам матчей и спонсорам.

Матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 пройдут в Праге 7-8 октября. «Нэшвилл Предаторс» проведет две встречи с «Сан-Хосе Шаркс».

Гашек — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Последним клубом в игровой карьере чеха был столичный «Спартак».

Хоккей,Доминик Гашек,Дмитрий Свищев,Спартак,Госдума,
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