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1 час назад

Гашек пригрозил сорвать матчи с участием россиян в Чехии

Илья Родин

Бывший чешский хоккеист, олимпийский чемпион Доминик Гашек, выступавший за московский «Спартак», а также за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), потребовал в соцсетях не допустить участия российских хоккеистов в матчах регулярного чемпионата между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» в Праге 7 и 8 октября. Об этом пишет «Матч ТВ».

Гашек пригрозил сорвать матчи с участием россиян в Чехии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я сочту непростительным поступком, если НХЛ захочет допустить к участию в матчах любого российского игрока. Это было бы неуважением со стороны НХЛ к Украине и ее народу. И этого не должно быть!», - подчеркнул Гашек.

Он отметил также, что приложит все усилия к тому, чтобы сорвать матчи, если россиян все же пригласят в Прагу.

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«Если их допустят, я сделаю все возможное, чтобы этот матч не проводился в Чехии. Я обращусь к правительству, организаторам, потенциальным спонсорам и общественности. Матч в Праге должен стать праздником мирового хоккея», - заявил Гашек.

Издание напомнило, что в «Нэшвилл Предаторз» играет форвард Яков Тренин. У «Шаркс» три спортсмена из России - защитники Артемий Князев и Николай Кныжов, а также нападающий Александр Барабанов.

Хоккей,Николай Кныжов,Артемий Князев,Яков Тренин,Доминик Гашек,Александр Барабанов,Спартак,
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