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49 минут назад

Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

ТАССиещё 5

"Питтсбург" со счетом 7:2 в субботу обыграл "Детройт" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Детройт"
Фото: AP Photo/Chris O'MearaAP Photo/Chris O'Meara

Заброшенными шайбами в составе "Питтсбурга" отметились Чад Раведел (14-я минута), Сидни Кросби (16), Рикард Ракелл (28), Крис Летанг (32), Евгений Малкин (37, 60) и Дэнтон Хайнен (46). У "Детройта" отличились Якуб Врана (17) и Майкл Расмуссен (21).

Для Малкина этот матч стал первым после дисквалификации. Форвард был дисквалифицирован 12 апреля на четыре игры за удар клюшкой в лицо защитника "Нэшвилла" Марка Боровецки. Малкин забросил 19 шайб в сезоне, также на его счету 20 результативных передач в 38 играх регулярного чемпионата.

В других матчах игрового дня "Баффало" обыграл на своей площадке "Нью-Йорк Айлендерс" (5:3), российский вратарь проигравшей команды Илья Сорокин отразил 30 из 35 бросков по своим воротам. "Нью-Джерси" дома уступил "Каролине" (2:3 ОТ), защитник хозяев Никита Охотюк сделал результативную передачу. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников не отметился результативными действиями, его одноклубник вратарь Петр Кочетков совершил 17 сейвов.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 101 очко в 79 матчах. "Детройт" располагается на шестой позиции Атлантического дивизиона с 70 очками после 79 играх. В следующем матче "Питтсбург" на выезде встретится с "Филадельфией" 24 апреля. "Детройт" в этот же день сыграет в гостях с "Нью-Джерси".

Хоккей,Никита Охотюк,Дэнтон Хайнен,Якуб Врана,Петр Кочетков,Андрей Свечников,Майкл Расмуссен,Крис Летанг,Илья Сорокин,Евгений Малкин,
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