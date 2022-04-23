Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Детройт"

"Питтсбург" со счетом 7:2 в субботу обыграл "Детройт" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: AP Photo/Chris O'Meara AP Photo/Chris O'Meara

Для Малкина этот матч стал первым после дисквалификации. Форвард был дисквалифицирован 12 апреля на четыре игры за удар клюшкой в лицо защитника "Нэшвилла" Марка Боровецки. Малкин забросил 19 шайб в сезоне, также на его счету 20 результативных передач в 38 играх регулярного чемпионата.

В других матчах игрового дня "Баффало" обыграл на своей площадке "Нью-Йорк Айлендерс" (5:3), российский вратарь проигравшей команды Илья Сорокин отразил 30 из 35 бросков по своим воротам. "Нью-Джерси" дома уступил "Каролине" (2:3 ОТ), защитник хозяев Никита Охотюк сделал результативную передачу. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников не отметился результативными действиями, его одноклубник вратарь Петр Кочетков совершил 17 сейвов.