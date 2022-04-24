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2 часа назад

Российские вратари повторили национальный рекорд НХЛ

Газета.Ru

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз» дебютировал российский вратарь »Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков.

Российские вратари повторили национальный рекорд НХЛ
Фото: Christopher Hanewinckel/USA TODAY Sports/ReutersChristopher Hanewinckel/USA TODAY Sports/Reuters

Кочетков стал 11-м вратарем из России, который сыграл в текущем регулярном сезоне, что является повторением национального рекорда. В сезоне-2020/21 также сыграли 11 российских голкиперов.

В этом сезоне хотя бы один матч отыграли также Сергей Бобровский, Антон Худобин, Илья Самсонов, Семен Варламов, Илья Сорокин, Александр Георгиев, Игорь Шестеркин, Иван Просветов, Даниил Тарасов и Андрей Василевский.

Ранее форвард клуба «Миннесота» Кирилл Капризов повторил достижение игрока «Питтсбурга» Евгения Малкина по скорости набора 150 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Капризову понадобилось 132 матча, чтобы преодолеть отметку в 150 очков. Он делит с Малкиным восьмое место среди европейцев по этому показателю.

Капризов занимает пятое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ этого сезона. Он уступает только Александру Овечкину, Крису Крайдеру, Леону Драйзайтлю и Остону Мэттьюсу.

Хоккей,Иван Просветов,Петр Кочетков,Каролина Харрикейнз,Крис Крайдер,Игорь Шестеркин,Семен Варламов,Илья Самсонов,Даниил Тарасов,Антон Худобин,Александр Георгиев,Леон Драйзайтль,Кирилл Капризов,Илья Сорокин,Евгений Малкин,Александр Овечкин,Сергей Бобровский,Андрей Василевский,
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