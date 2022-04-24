Российские вратари повторили национальный рекорд НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз» дебютировал российский вратарь »Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков.

Фото: Christopher Hanewinckel/USA TODAY Sports/Reuters Christopher Hanewinckel/USA TODAY Sports/Reuters

Кочетков стал 11-м вратарем из России, который сыграл в текущем регулярном сезоне, что является повторением национального рекорда. В сезоне-2020/21 также сыграли 11 российских голкиперов.

Ранее форвард клуба «Миннесота» Кирилл Капризов повторил достижение игрока «Питтсбурга» Евгения Малкина по скорости набора 150 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Капризову понадобилось 132 матча, чтобы преодолеть отметку в 150 очков. Он делит с Малкиным восьмое место среди европейцев по этому показателю.