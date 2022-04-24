Малкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по числу голов среди россиян

Благодаря этому форвард «пингвинов» забросил 442-ю и 443-ю шайбы в заокеанской карьере и вышел на четвёртое место в истории НХЛ по количеству голов среди российских игроков. Он разделил позицию с Ильёй Ковальчуком, проведшим в лиге 926 матча. Малкин сыграл в 978 встречах.