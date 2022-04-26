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1 час назад

Кошечкин установил рекорд сухой серии в финале Кубка Гагарина, не пропустив больше 140 минут

Sports.ruиещё 2

«Металлург» принимает ЦСКА в пятом матче финальной серии.

Кошечкин установил рекорд сухой серии в финале Кубка Гагарина, не пропустив больше 140 минут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

39-летний вратарь по ходу первого периода установил рекорд по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина.

В матче завершился первый период, а это означает, что Кошечкин не пропускает уже 140 минут и 45 секунд.

Он превзошел рекорд Ильи Сорокина, который, выступая за ЦСКА, не пропускал в Кубке Гагарина 137 минут и 55 секунд.

Третье место – у вратаря «Авангарда» Шимона Грубеца, который в ходе Кубка Гагарина-2021 не пропускал 125 минут и 40 секунд.

Хоккей,Илья Сорокин,Металлург,ХК Авангард,
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