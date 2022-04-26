Кошечкин установил рекорд сухой серии в финале Кубка Гагарина, не пропустив больше 140 минут

«Металлург» принимает ЦСКА в пятом матче финальной серии.

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39-летний вратарь по ходу первого периода установил рекорд по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина.

В матче завершился первый период, а это означает, что Кошечкин не пропускает уже 140 минут и 45 секунд.

Он превзошел рекорд Ильи Сорокина, который, выступая за ЦСКА, не пропускал в Кубке Гагарина 137 минут и 55 секунд.