Третьяк сравнил игру хоккеистов ЦСКА с фигурным катанием

"И моментов не так уж много было: во втором периоде я у ЦСКА насчитал только один. Разве с одним моментом можно выиграть? В третьем периоде ЦСКА около 2,5 минут не выпускал соперника из его зоны, не давая смениться? А что толку, показывали фигурное катание и ни одного броска в створ ворот. Там уже третья смена наложилась, у "Металлурга" сил не было", — приводит слова Третьяка ТАСС.