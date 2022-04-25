Третьяк сравнил игру хоккеистов ЦСКА с фигурным катанием

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о четвертой игре в серии между ЦСКА и "Металлургом".
"И моментов не так уж много было: во втором периоде я у ЦСКА насчитал только один. Разве с одним моментом можно выиграть? В третьем периоде ЦСКА около 2,5 минут не выпускал соперника из его зоны, не давая смениться? А что толку, показывали фигурное катание и ни одного броска в створ ворот. Там уже третья смена наложилась, у "Металлурга" сил не было", — приводит слова Третьяка ТАСС.
Сегодня в Москве прошла четвертая игра в финальной серии Кубка Гагарина между этими командами. Победу одержал "Металлург". Единственную шайбу на свой счет записал Артем Земченок. После этой игры счет в серии стал 3:1 в пользу магнитогорской команды.
Следующий матч пройдет 26 апреля в Магнитогорске. Начало игры в 17.00 по московскому времени. Действующим обладателем Кубка Гагарина является омский "Авангард". В этом сезоне команда выбыла из турнира на стадии четвертьфинала.
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