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1 час назад

Третьяк сравнил игру хоккеистов ЦСКА с фигурным катанием

Газета.Ru

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о четвертой игре в серии между ЦСКА и "Металлургом".

Третьяк сравнил игру хоккеистов ЦСКА с фигурным катанием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"И моментов не так уж много было: во втором периоде я у ЦСКА насчитал только один. Разве с одним моментом можно выиграть? В третьем периоде ЦСКА около 2,5 минут не выпускал соперника из его зоны, не давая смениться? А что толку, показывали фигурное катание и ни одного броска в створ ворот. Там уже третья смена наложилась, у "Металлурга" сил не было", — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сегодня в Москве прошла четвертая игра в финальной серии Кубка Гагарина между этими командами. Победу одержал "Металлург". Единственную шайбу на свой счет записал Артем Земченок. После этой игры счет в серии стал 3:1 в пользу магнитогорской команды.

Следующий матч пройдет 26 апреля в Магнитогорске. Начало игры в 17.00 по московскому времени. Действующим обладателем Кубка Гагарина является омский "Авангард". В этом сезоне команда выбыла из турнира на стадии четвертьфинала.

Ранее тренер сборной России Алексей Жамнов раскритиковал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) об ужесточении лимита на легионеров.

Хоккей,Алексей Жамнов,Артем Земченок,Владислав Третьяк,СБОРНАЯ РОССИИ,Металлург,ХК Авангард,
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