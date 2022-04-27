Две голевые Капризова не помогли «Миннесоте» одолеть «Аризону»

Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3. Уже на 12-й минуте форвард хозяев Райан Хартман открыл счёт в матче. Голевой пас отдал нападающий из России Кирилл Капризов. На 39-й минуте сравнял Антон Строльман. А через две минуты вывел гостей вперёд Джек Макбэйн. Антуан Руссель увеличил преимущество своей команды на 43-й минуте.