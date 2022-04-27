Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
2 часа назад

Две голевые Капризова не помогли «Миннесоте» одолеть «Аризону»

Чемпионат.comиещё 3

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс».

Две голевые Капризова не помогли «Миннесоте» одолеть «Аризону»
Фото: www.championat.comwww.championat.com

Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3. Уже на 12-й минуте форвард хозяев Райан Хартман открыл счёт в матче. Голевой пас отдал нападающий из России Кирилл Капризов. На 39-й минуте сравнял Антон Строльман. А через две минуты вывел гостей вперёд Джек Макбэйн. Антуан Руссель увеличил преимущество своей команды на 43-й минуте.

На 45-й минуте Йоэль Эрикссон Эк опять с передачи Капризова сократил отставание в счёте. Через минуту Маркус Фолиньо сравнял счёт. На 51-й минуте Трэвис Бойд вывел гостей вновь вперёд. А за минуту до сирены Фил Кессел поставил точку в этом матче.

Хоккей,Райан Хартман,Антуан Руссель,Маркус Фолиньо,Антон Строльман,Фил Кессел,Кирилл Капризов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители