"Вашингтон" Овечкина стал соавтором уникального рекорда НХЛ

Ранее этого добились "Флорида Пантерз" (120), " Каролина Харрикейнз " (112), "Мэйпл Лифс" (111), "Нью-Йорк Рейнджерс" (108), "Тампа-Бэй Лайтнинг" (106), "Бостон Брюинз" (103) и "Питтсбург Пингвинз" (101). Впервые в истории лиги сразу восемь команд из одной конференции преодолели отметку в 100 очков.

Ранее семь команд из конференции дважды набирали 100 очков в одном сезоне: в Западной конференции в 2006/07 и 2009/10. Ранее сообщалось, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму верхней части тела. Голкипер "Торонто" Эрик Келлгрен сделал подножку форварду, после чего тот не смог избежать столкновения с бортом. Удар пришелся в область плеча. Россиянин не смог продолжить игру и ушел в раздевалку. Позже в клубе заявили, что Овечкин вернется в строй со дня на день.