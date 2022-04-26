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37 минут назад

"Вашингтон" Овечкина стал соавтором уникального рекорда НХЛ

Газета.Ru

В ночь на 25 апреля "Вашингтон Кэпиталз" в серии буллитов уступил "Торонто Мэйпл Лифс" (3:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" Овечкина стал соавтором уникального рекорда НХЛ
Фото: ReutersReuters

Таким образом, столичная команда набрала 100 очков в текущем регулярном чемпионате. "Вашингтон" стал восьмым клубом Восточной конференции, который достиг этой отметки.

Ранее этого добились "Флорида Пантерз" (120), "Каролина Харрикейнз" (112), "Мэйпл Лифс" (111), "Нью-Йорк Рейнджерс" (108), "Тампа-Бэй Лайтнинг" (106), "Бостон Брюинз" (103) и "Питтсбург Пингвинз" (101). Впервые в истории лиги сразу восемь команд из одной конференции преодолели отметку в 100 очков.

Ранее семь команд из конференции дважды набирали 100 очков в одном сезоне: в Западной конференции в 2006/07 и 2009/10. Ранее сообщалось, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму верхней части тела. Голкипер "Торонто" Эрик Келлгрен сделал подножку форварду, после чего тот не смог избежать столкновения с бортом. Удар пришелся в область плеча. Россиянин не смог продолжить игру и ушел в раздевалку. Позже в клубе заявили, что Овечкин вернется в строй со дня на день.

Хоккей,Каролина Харрикейнз,Александр Овечкин,
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