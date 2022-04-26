НХЛ назвала главного претендента на приз лучшему молодому игроку сезона

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте опубликовала тройку главных претендентов на "Колдер Трофи" - приз лучшему молодому игроку в сезоне. Лидером в списке является защитник "Детройт Ред Уингс" Мориц Зайдер.

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В нынешнем сезоне 21-летний хоккеист принял участие в 80 встречах, в которых ему удалось забросить шесть шайб и сделать 43 результативные передачи.

На втором месте расположился нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Майкл Бантинг, который за 79 встреч забросил 23 шайбы и сделал 39 голевых пасов.

Тройку лучших замкнул форвард "Анахайм Дакс" Тревор Зеграс, который за 73 встречи забросил 22 шайбы и сделал 37 результативных передач.