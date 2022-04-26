Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

НХЛ назвала главного претендента на приз лучшему молодому игроку сезона

Газета.Ruиещё 1

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте опубликовала тройку главных претендентов на "Колдер Трофи" - приз лучшему молодому игроку в сезоне. Лидером в списке является защитник "Детройт Ред Уингс" Мориц Зайдер.

НХЛ назвала главного претендента на приз лучшему молодому игроку сезона
Фото: ТвиттерТвиттер

В нынешнем сезоне 21-летний хоккеист принял участие в 80 встречах, в которых ему удалось забросить шесть шайб и сделать 43 результативные передачи.

На втором месте расположился нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Майкл Бантинг, который за 79 встреч забросил 23 шайбы и сделал 39 голевых пасов.

Тройку лучших замкнул форвард "Анахайм Дакс" Тревор Зеграс, который за 73 встречи забросил 22 шайбы и сделал 37 результативных передач.

Отметим, что в прошлом сезоне "Колер Трофи" завоевал российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов. Ранее НХЛ назвала трех лучших игроков прошедшей недели.

Хоккей,Кирилл Капризов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители