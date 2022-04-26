Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+21° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею

Lenta.ruиещё 25

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В IIHF заявили, что решение было принято из соображений безопасности. В организации были обеспокоены тем, как спортсмены и официальные лица будут передвигаться по России. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

28 февраля IIHF отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменят сборные Франции и Австрии. Также Россия не сможет провести молодежный ЧМ-2023.

«С русскими больше не связываемся»

Позднее исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил, что организация потребует от IIHF возместить затраты на проведение молодежного чемпионата мира. По его словам, готовится иск по прямым затратам, поскольку это общепринятая практика.

Хоккей,Дмитрий Курбатов,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители