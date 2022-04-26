Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

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В IIHF заявили, что решение было принято из соображений безопасности. В организации были обеспокоены тем, как спортсмены и официальные лица будут передвигаться по России. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

28 февраля IIHF отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменят сборные Франции и Австрии. Также Россия не сможет провести молодежный ЧМ-2023.