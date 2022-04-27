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1 час назад

Три очка Хьюза помогли «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл»

Чемпионат.comиещё 4

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Три очка Хьюза помогли «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 3-й минуте матча счёт открыли гости после точного выстрела Шелдона Дриса. Через минуту удвоил преимущество Джей Ти Миллер с передачи Куинна Хьюза. На 16-й минуте забил за хозяев ещё и Оливер Экман-Ларссон. На 25-й минуте первую шайбу отыграл Джордан Эберле. На 30-й за минуте отрыв до минимума сократил Морган Гики. Но на 54-й минуте забил за хозяев Люк Шенн, которому ассистировал всё тот же Хьюз. А на 56-й минуте Хьюз и сам забил гол.

Российский нападающий Василий Подколзин в этом матче очков не набрал.

Хоккей,Василий Подколзин,Люк Шенн,Джей Миллер,Джордан Эберле,Оливер Экман-ларссон,
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