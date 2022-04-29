Кучеров повторил рекорд «Тампы» 30-летней давности

Российский форвард "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров повторил один из клубных рекордов в выездном матче с "Коламбус Блю Джекетс" (2:5) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Как отмечает пресс-служба лиги, результативная серия 28-летнего россиянина благодаря этой шайбе в прошедшем матче достигла уже восьми встреч кряду, в которых он набрал 21 (10+11) очко, тем самым повторив рекордную серию "Тампы", установленную Брайаном Брэдли в ноябре 1992 года, который набрал тогда 13 (8+5) очков.
Всего в текущем сезоне Кучеров принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата лиги, в которых набрал 67 (25+42) очков при коэффициенте полезности 0. НХЛ.
Регулярный чемпионат."Коламбус Блю Джекетс" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 5:2Голы: 1:0 — Ворачек (Джонсон, Карлссон) — 16.03;1:1 — Кучеров (Хедман, Стэмкос) — 30.15;2:1 — Силлинджер (Бьеркстранд, Кукан) — 30.47;3:1 — Рослович (Бьеркстранд, Бин) — 40.15;4:1 — Бьеркстранд (49.05);4:2 — Перри (Стэмкос, Хедман) — 56.54;5:2 — Пик — 58.09. Ранее сообщалось, что "Миннесота Уайлд" в овертайме обыграла "Калгари Флэймз" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.