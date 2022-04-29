Кучеров повторил рекорд «Тампы» 30-летней давности

Российский форвард "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров повторил один из клубных рекордов в выездном матче с "Коламбус Блю Джекетс" (2:5) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Как отмечает пресс-служба лиги, результативная серия 28-летнего россиянина благодаря этой шайбе в прошедшем матче достигла уже восьми встреч кряду, в которых он набрал 21 (10+11) очко, тем самым повторив рекордную серию "Тампы", установленную Брайаном Брэдли в ноябре 1992 года, который набрал тогда 13 (8+5) очков.

Всего в текущем сезоне Кучеров принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата лиги, в которых набрал 67 (25+42) очков при коэффициенте полезности 0. НХЛ.