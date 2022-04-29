Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

Кучеров повторил рекорд "Тампы" 30-летней давности по продолжительности голевой серии

Газета.Ruиещё 6

Российский форвард "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров повторил один из клубных рекордов в выездном матче с "Коламбус Блю Джекетс" (2:5) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров повторил рекорд «Тампы» 30-летней давности
Фото: instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/tblightning (организация запрещена в России)instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/tblightning

Как отмечает пресс-служба лиги, результативная серия 28-летнего россиянина благодаря этой шайбе в прошедшем матче достигла уже восьми встреч кряду, в которых он набрал 21 (10+11) очко, тем самым повторив рекордную серию "Тампы", установленную Брайаном Брэдли в ноябре 1992 года, который набрал тогда 13 (8+5) очков.

Всего в текущем сезоне Кучеров принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата лиги, в которых набрал 67 (25+42) очков при коэффициенте полезности 0. НХЛ.

Регулярный чемпионат."Коламбус Блю Джекетс" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 5:2Голы: 1:0 — Ворачек (Джонсон, Карлссон) — 16.03;1:1 — Кучеров (Хедман, Стэмкос) — 30.15;2:1 — Силлинджер (Бьеркстранд, Кукан) — 30.47;3:1 — Рослович (Бьеркстранд, Бин) — 40.15;4:1 — Бьеркстранд (49.05);4:2 — Перри (Стэмкос, Хедман) — 56.54;5:2 — Пик — 58.09. Ранее сообщалось, что "Миннесота Уайлд" в овертайме обыграла "Калгари Флэймз" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей,Никита Кучеров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители