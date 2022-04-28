Стали известный все участники плей-офф НХЛ

Стали известный все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги. Впервые в истории НХЛ туда не сумели попасть сразу три клуба, которые играли в полуфинале в минувшем сезоне. Это «Вегас», «Монреаль» и «Нью-Йорк Айлендерс».

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Участниками плей-офф стали: на Западе это «Даллас», «Колорадо», «Калгари», «Миннесота», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл». На Востоке право побороться за Кубок Стэнли получили «Флорида», «Каролина», «Торонто», «Тампа», «Рейнджерс», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».

Отметим, что «Даллас» стал последней командой, завоевавшей право сыграть в плей-офф Национальной хоккейной лиги. В ночь на четверг команда встречалась с «Аризоной» и уступил в овертайме со счетом 3:4. Но благодаря тому, что «звезды» сумели набрать одно очко, они гарантировали себе как минимум восьмое место в Западной конференции.