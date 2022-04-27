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1 час назад

"Мы будем обжаловать"

Lenta.ru

Федерация хоккея России (ФХР) обжалует решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить страну права на проведение чемпионата мира в 2023 году. Об этом РИА Новости рассказал заместитель исполнительного директора ФХР Александр Кикнадзе.

"Мы будем обжаловать"
Фото: ТАССТАСС

«Да, мы будем обжаловать решение и по взрослому чемпионату мира. Процедура похожа на то, что мы сейчас делаем с молодежным турниром», — заявил Кикнадзе. Он пояснил, что сначала решение будет обжаловано в дисциплинарном комитете IIHF.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал решение IIHF ожидаемым и посчитал, что из-за него не стоит расстраиваться. «Что тут может удивлять? Обидно, что человек, которого избрали в Петербурге президентом IIHF, так делает. Похоже, не того мы выбрали», — заявил он.

26 апреля IIHF объявила о переносе ЧМ-2023 из России. Решение было принято из соображений безопасности.

28 февраля IIHF отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира в 2022 году, их заменят сборные Франции и Австрии. Также сообщалось, что Россия не примет молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске в 2023 году.

Хоккей,Вячеслав Фетисов,
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