Россия будет пытаться вернуть право проведения ЧМ по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что не смотря на санкции со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ), Россия будет отстаивать свое право на проведение молодежного чемпионата мира и взрослого мирового первенства, которые должны были пройти в 2023 году в Новосибирске, Омске и Санкт-Петербурге. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

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«Конечно, мы будем пытаться провести чемпионат мира в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске. Почему нет? Мы построили арену для проведения соревнований. Мы будем пытаться сделать все, чтобы через какое-то время нам вернули чемпионаты мира», — сказал Третьяк.

Омск и Новосибирск должны были принять молодежный чемпионат мира — 2023, а Санкт-Петербург должен был стать столицей взрослого мирового первенства в мае 2023 года. Отметим, что во всех трех городах строятся современные хоккейные арены, на которых планировалось провести эти турниры.