Саксофонист Бутман рассказал, что Путин не любит, когда ему поддаются

Игорь Бутман сообщил, что Владимир Путин не любит, когда ему поддаются при игре в хоккей.

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Напомним, Бутман и Путин играют в Ночной хоккейной лиге.

«Естественно, что за эти 10 лет [игры в Ночной хоккейной лиге] Владимир Владимирович прибавил в катании, в понимании самой игр

У президента сильные руки, поэтому его броски в верхние девятки (так в тексте – прим.) с любой стороны всегда нас поражали.

Он всегда ищет партнеров, отдает пасы, борется, открывается, а не просто берет шайбу, всех объезжает и забивает гол просто так, и все разъезжаются.