Российский нападающий повторил рекорд Буре в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд по длительности голевой серии в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Кучеров забросил шайбу в матче против «Коламбус Блю Джекетс», в котором «Тампа» уступила со счетом 2:5. Форвард поразил ворота соперника в восьмом матче подряд. Среди всех россиян, выступавших в лиге, такого показателя достигали только Павел Буре и Александр Могильный.

Кучеров также повторил клубный рекорд по продолжительности голевой серии. Он сравнялся с Брайаном Брэдли, который забивал в восьми матчах подряд в 1992 году.