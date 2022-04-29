На ЮЧМ-2022 американский нападающий забил в стиле «лакросс», но об этой красоте все забыли, когда он в падении разрезал арбитру запястье.

Сборная США ожидаемо вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира по хоккею – 2022, безжалостно расправившись с командой Латвии. Меньше шести голов на этом турнире американцы не забивают, а в четвертьфинале выполнили программу минимум уже в первом периоде. За три минуты до перерыва произошёл жуткий эпизод, который поверг в ужас всех свидетелей и затмил итоговую умопомрачительную победу США со счётом 13:3.

Американский нападающий и топ-проспект предстоящего драфта НХЛ Логан Кули на 13-й минуте забросил одну из самых красивых шайб этого чемпионата — в стиле «лакросс», причём сделал это впервые в карьере. «Почувствовал, что момент подходящий. Я много раз выполнял этот трюк на тренировках, но в игре – ни разу. Уже давно хотел попробовать, к счастью, шайба зашла в ворота», — заявил Кули после игры. Но о его потрясающей шайбе все забыли уже через несколько минут, когда он столкнулся с немецким арбитром Лукасом Кольмюллером. Они не увидели друг друга – внимание обоих было сосредоточено на игре, которая проходила на другом борту. Кольмюллер в последний момент выставил руки, чтобы смягчить столкновение, оба упали, и конёк Кули рассёк руку арбитру в районе запястья.

На лёд сразу хлынула кровь, много крови. На такое даже смотреть страшно. Кольмюллер схватился за руку и побежал к скамейкам запасных, оставляя за собой длинный кровавый след. Удивительно, но даже в такой ситуации он не забыл о своих прямых обязанностях и свистнул остановку игры. К счастью, бригада скорой помощи дежурила прямо у скамеек запасных, и врачи тут же подскочили и стали останавливать кровотечение. Через минуту его уже везли на каталке в скорую.

«У меня сердце в пятки ушло. Я в шоке. Никогда такого не чувствовал на хоккейном матче. Всё случилось прямо передо мной, и я никогда в жизни не видел, чтобы кровь вот так хлестала. Не могу выбросить это из головы. Молюсь, чтобы с ним всё было в порядке», — написал журналист The Athletic Скотт Уилер.

Чтобы очистить лёд от крови, матч пришлось остановить, а команды отправить в раздевалку. Оставшиеся три с небольшим минуты затем доиграли во втором периоде. Кольмюллера заменил запасной арбитр Никлас Лундсгаард, а немца транспортировали в ближайшую больницу. ИИХФ сообщила, что его состояние стабильно.