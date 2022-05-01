Дмитрий Рябыкин назначен главным тренером «Авангарда»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на один год и может быть продлено в случае достижения цели на сезон.

Рябыкин сменил в должности канадца Боба Хартли , который покинул «Авангард» после четырех лет работы в клубе.

Рябыкин был выбран «Калгари» на драфте НХЛ в 1994 году, однако в североамериканской лиге не выступал. В России он играл за московское «Динамо», «Авангард», СКА, «Трактор» и «Югру». В составе «Динамо» и «Авангарда» Рябыкин становился чемпионом России. С 2016 года входит в тренерский штаб омского клуба.