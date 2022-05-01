Дмитрий Рябыкин назначен главным тренером «Авангарда»

Дмитрий Рябыкин назначен на пост главного тренера «Авангарда», сообщается в Telegram-канале омского хоккейного клуба.
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на один год и может быть продлено в случае достижения цели на сезон.
Рябыкин сменил в должности канадца Боба Хартли, который покинул «Авангард» после четырех лет работы в клубе.
В сезоне-2021/22 омский клуб проиграл магнитогорскому «Металлургу» в серии второго раунда плей-офф.
Рябыкин был выбран «Калгари» на драфте НХЛ в 1994 году, однако в североамериканской лиге не выступал. В России он играл за московское «Динамо», «Авангард», СКА, «Трактор» и «Югру». В составе «Динамо» и «Авангарда» Рябыкин становился чемпионом России. С 2016 года входит в тренерский штаб омского клуба.