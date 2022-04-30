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1 час назад

Пять легионеров хоккейного клуба СКА покинули команду

ТАСС

Пятеро иностранных игроков петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА покинули команду. Об этом в субботу сообщает пресс-служба СКА.

Пять легионеров покинули СКА
Фото: ТАССТАСС

Контракты вратаря Ларса Юханссона, защитника Мэта Робинсона и нападающего Йоонаса Кемппайнена действовали до 30 апреля. Соглашения с нападающим Лео Комаровым и защитником Микко Лехтоненом были расторгнуты по обоюдному согласию сторон. В завершившемся сезоне за СКА также выступал шведский защитник Оскар Фантенберг.

СКА занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата завершившегося сезона. В полуфинале плей-офф КХЛ команда из Санкт-Петербурга проиграла ЦСКА со счетом в серии 3-4.

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