Российский хоккеист рассказал о процедуре получения румынского гражданства

Российский хоккеист клуба «Чиксереды» Евгений Скачков рассказал о том, как получал румынское гражданство. Об этом сообщает Sport24.

Фото: sportclub.ro sportclub.ro

По словам россиянина, процедура заняла примерно год, а оформление проходило через Федерацию хоккея Румынии, которая заявила о нем как о потенциальном игроке сборной. Скачков добавил, что не ощущает себя румыном.

«Я приезжал в посольство, где должен был произнести клятву на румынском языке. Это обязательная программа. Я ее выучил, там было около двух четверостиший», — рассказал хоккеист. Форвард отметил, что свободно не говорит на румынском.

О принятии Скачковым румынского гражданства стало известно 22 апреля. Россиянин сможет выступить на чемпионате мира-2022. Его национальная команда играет во втором по силе дивизионе.