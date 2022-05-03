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25 минут назад

Российский хоккеист рассказал о процедуре получения румынского гражданства

Lenta.ruиещё 2

Российский хоккеист клуба «Чиксереды» Евгений Скачков рассказал о том, как получал румынское гражданство. Об этом сообщает Sport24.

Российский хоккеист рассказал о процедуре получения румынского гражданства
Фото: sportclub.rosportclub.ro

По словам россиянина, процедура заняла примерно год, а оформление проходило через Федерацию хоккея Румынии, которая заявила о нем как о потенциальном игроке сборной. Скачков добавил, что не ощущает себя румыном.

«Я приезжал в посольство, где должен был произнести клятву на румынском языке. Это обязательная программа. Я ее выучил, там было около двух четверостиший», — рассказал хоккеист. Форвард отметил, что свободно не говорит на румынском.

О принятии Скачковым румынского гражданства стало известно 22 апреля. Россиянин сможет выступить на чемпионате мира-2022. Его национальная команда играет во втором по силе дивизионе.

37-летний Скачков играет в Румынии с 2019 года. Форвард, являющийся воспитанником ЦСКА, играл за армейский клуб, московский «Спартак», «Трактор», СКА, «Ак Барс», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи», «Югру» и «Ладу». В КХЛ нападающий провел 433 встречи, в которых забросил 90 шайб и сделал 99 результативных передач.

Хоккей,Евгений Скачков,ХК Трактор,Торпедо,СКА,Салават Юлаев,Спартак,
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