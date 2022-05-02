Панарин сможет сыграть в первом матче плей-офф против "Питтсбурга"

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в воскресенье провел тренировку вместе со своими партнерами по команде. Он сможет принять участие в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбург Пингвинз".

Фото: Bruce Bennett/AP Bruce Bennett/AP

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. Первый матч между этими командами пройдет 4 мая в Нью-Йорке. Россиянин пропустил две последние игры своей команды из-за травмы верхней части тела. Он отметил, что это пришлось сделать в качестве меры предосторожности, поскольку "Рейнджерс" уже завоевали место в плей-офф. Панарин признался, что чувствует себя лучше, чем за весь сезон. Панарин является самым результативным игроков "Рейнджерс" в этом сезоне.

В его активе 22 заброшенных шайбы и 74 голевых передачи. Напомним, что еще один россиянин, выступающий в НХЛ, продолжает восстановление от травмы. 25 апреля в матче против "Торонто" нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в столкновении с бортом получил травму плеча. После этого он пропустил оставшиеся игры своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.