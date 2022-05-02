Шипачев назвал хоккеистов нищебродами по сравнению с футболистами

Олимпийский чемпион 2018 года, нападающий московского «Динамо» и сборной России Вадим Шипачев заявил в интервью изданию Sport24, что зарплаты хоккеистов существенно меньше, чем у футболистов.
«Если сравнивать зарплаты хоккеистов с теми деньгами, что есть в футболе, мы, считай, нищеброды. Но лыжники также про нас могут сказать, мол, за что получаем такие деньги», - подчеркнул Вадим Шипачев, посоветовав при этом всем, кто недоволен зарплатами спортсменов, отдать детей в хоккей или футбол.
Отмечается, что Шипачев получает в «Динамо» 95 миллионов рублей в год. Но его зарплата не идет ни в какое сравнение с доходом вратаря «Краснодара» Матвея Сафронова, который получает 16 млн евро в год.
Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина сообщила ранее, что вопрос о размере денежного вознаграждения олимпийцев «кажется [ей] незначительным по сравнению с теми острейшими событиями, которые происходят в данный момент».