Шипачев назвал хоккеистов нищебродами по сравнению с футболистами

«Если сравнивать зарплаты хоккеистов с теми деньгами, что есть в футболе, мы, считай, нищеброды. Но лыжники также про нас могут сказать, мол, за что получаем такие деньги», - подчеркнул Вадим Шипачев, посоветовав при этом всем, кто недоволен зарплатами спортсменов, отдать детей в хоккей или футбол.