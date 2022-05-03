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1 час назад

Губерниев заявил, что хоккеист Шипачев "поплыл" после его слов о зарплатах футболистов

Газета.Ruиещё 1

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова хоккеиста московского "Динамо" Вадима Шипачева о том, что российские футболисты получают слишком высокие зарплаты.

"Откровенно поплыл": Губерниев об ответе Шипачева о зарплатах футболистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, ранее хоккеист заявил: "Мы нищеброды, если сравнивать с футболистами. Айтишники тоже миллионы зарабатывают, но к ним в карман не лезут".

"Мне кажется, что Шипачев откровенно поплыл. Если человек нормальный и здравомыслящий, он так не скажет. Есть рыночная цена, спрос и сопоставимые предложения для определенного вида спорта. Кто-то заказывает на корпоративы Киркорова, а кто-то — кавер-группу, только и всего. Нет денег на Киркорова, пусть играет кавер-группа. Со спортом так же. Поэтому заглядывать в чужой кошелек — неправильно и крайне неприлично. Зарплаты российских хоккеистов весьма достойные. И что-то я не видел, чтобы Вадим Шипачев феерил в финале Олимпийских игр, для того чтобы выиграть у сборной Финляндии. Или если бы ему платили как футболистам, он бы Олимпиаду выиграл? Да и играет он не совсем в НХЛ. Так что на его месте я бы лучше молчал", — приводит слова Губерниева Sport24.

В 48 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22 Шипачев отметился 24 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами с показателем полезности "+11". В плей-офф Кубка Гагарина российский форвард принял участие в 11 играх, забросив три шайбы и сделав семь голевых передач.

Ранее бывший полузащитник столичного "Спартака" Александр Мостовой назвал неадекватными зарплаты российских футболистов.

Хоккей,Александр Мостовой,Вадим Шипачев,Дмитрий Губерниев,Динамо,Спартак,
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