"Откровенно поплыл": Губерниев об ответе Шипачева о зарплатах футболистов

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова хоккеиста московского "Динамо" Вадима Шипачева о том, что российские футболисты получают слишком высокие зарплаты.
Напомним, ранее хоккеист заявил: "Мы нищеброды, если сравнивать с футболистами. Айтишники тоже миллионы зарабатывают, но к ним в карман не лезут".
"Мне кажется, что Шипачев откровенно поплыл. Если человек нормальный и здравомыслящий, он так не скажет. Есть рыночная цена, спрос и сопоставимые предложения для определенного вида спорта. Кто-то заказывает на корпоративы Киркорова, а кто-то — кавер-группу, только и всего. Нет денег на Киркорова, пусть играет кавер-группа. Со спортом так же. Поэтому заглядывать в чужой кошелек — неправильно и крайне неприлично. Зарплаты российских хоккеистов весьма достойные. И что-то я не видел, чтобы Вадим Шипачев феерил в финале Олимпийских игр, для того чтобы выиграть у сборной Финляндии. Или если бы ему платили как футболистам, он бы Олимпиаду выиграл? Да и играет он не совсем в НХЛ. Так что на его месте я бы лучше молчал", — приводит слова Губерниева Sport24.
В 48 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22 Шипачев отметился 24 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами с показателем полезности "+11". В плей-офф Кубка Гагарина российский форвард принял участие в 11 играх, забросив три шайбы и сделав семь голевых передач.
Ранее бывший полузащитник столичного "Спартака" Александр Мостовой назвал неадекватными зарплаты российских футболистов.