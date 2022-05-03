"Откровенно поплыл": Губерниев об ответе Шипачева о зарплатах футболистов

"Мне кажется, что Шипачев откровенно поплыл. Если человек нормальный и здравомыслящий, он так не скажет. Есть рыночная цена, спрос и сопоставимые предложения для определенного вида спорта. Кто-то заказывает на корпоративы Киркорова, а кто-то — кавер-группу, только и всего. Нет денег на Киркорова, пусть играет кавер-группа. Со спортом так же. Поэтому заглядывать в чужой кошелек — неправильно и крайне неприлично. Зарплаты российских хоккеистов весьма достойные. И что-то я не видел, чтобы Вадим Шипачев феерил в финале Олимпийских игр, для того чтобы выиграть у сборной Финляндии. Или если бы ему платили как футболистам, он бы Олимпиаду выиграл? Да и играет он не совсем в НХЛ. Так что на его месте я бы лучше молчал", — приводит слова Губерниева Sport24.