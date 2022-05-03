Путин направил приветствие участникам Всероссийской Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финала XI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, который проходит с 4 по 16 мая в Сочи. Текст приветствия опубликован во вторник на сайте Кремля.
"За прошедшее время Ночная хоккейная лига завоевала широкое, по-настоящему общенациональное признание и в этом году объединила свыше 1 150 команд из 79 регионов России", - говорится в документе.
По мнению главы государства, турнир уникален тем, что собирает вместе настоящих легенд, ветеранов спорта и любителей хоккея разных возрастов, решивших встать на коньки, создать свою команду и добиться успеха, а также испытать силу характера.
"Финальный этап в Сочи неизменно привлекает зрителей зрелищными и бескомпромиссными матчами, яркими моментами и незабываемыми эмоциями", - отметил президент, пожелав участникам фестиваля удачи, вдохновения и всего самого доброго.
"Уверен, что лига продолжит вовлекать в свою орбиту все больше участников, приобщать многочисленную аудиторию к ценностям физической культуры и здорового образа жизни, служить популяризации хоккея, знакомить с его историей, с достижениями наших прославленных чемпионов, которые внесли личный вклад в продвижение спорта в нашей стране", - добавил Путин.
Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.