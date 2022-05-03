Путин направил приветствие участникам Всероссийской Ночной хоккейной лиги

"Уверен, что лига продолжит вовлекать в свою орбиту все больше участников, приобщать многочисленную аудиторию к ценностям физической культуры и здорового образа жизни, служить популяризации хоккея, знакомить с его историей, с достижениями наших прославленных чемпионов, которые внесли личный вклад в продвижение спорта в нашей стране", - добавил Путин.