Малкин повторил рекорд Федорова по очкам в плей-офф НХЛ

Евгений Малкин набрал 176 очков в плей-офф за карьеру и повторил рекорд Федорова.

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Форвард «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:3 3ОТ).

В активе трехкратного обладателя трофея стало 176 (65+111) очков в 171 кубковом матче за карьеру в НХЛ.

Малкин повторил рекорд Сергея Федорова по очкам в плей-офф среди россиян. У трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Детройта» 176 (52+124) очков в 183 матчах.