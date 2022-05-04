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49 минут назад

Малкин набрал 176 очков в плей-офф за карьеру и повторил рекорд Федорова для россиян в НХЛ

Sports.ruиещё 4

Евгений Малкин набрал 176 очков в плей-офф за карьеру и повторил рекорд Федорова.

Малкин повторил рекорд Федорова по очкам в плей-офф НХЛ
Фото: аррарр

Форвард «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:3 3ОТ).

В активе трехкратного обладателя трофея стало 176 (65+111) очков в 171 кубковом матче за карьеру в НХЛ.

Малкин повторил рекорд Сергея Федорова по очкам в плей-офф среди россиян. У трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Детройта» 176 (52+124) очков в 183 матчах.

На третьем месте в списке идет Александр Овечкин («Вашингтон», продолжает карьеру) со 136 (71+65) очками в 142 матчах, на четвертом – Никита Кучеров («Тампа», продолжает карьеру) со 127 (44+83) баллами в 114 играх.

Хоккей,Сергей Федоров,Евгений Малкин,Никита Кучеров,Александр Овечкин,
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