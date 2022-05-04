Глава Федерации хоккея России попал под санкции Австралии

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков попали в санкционный список Австралии. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

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В обновленный санкционный список вошли 76 депутатов российской Госдумы, а также ряд ключевых министров Донецкой и Луганской народных республик.

К настоящему моменту Австралия ввела санкции против более чем 800 российских и белорусских граждан.

Ранее Владислав Третьяк заявил, что несмотря на санкции со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ), Россия будет отстаивать свое право на проведение молодежного чемпионата мира и взрослого мирового первенства.

Омск и Новосибирск должны были принять молодежный чемпионат мира — 2023, а Санкт-Петербург должен был стать столицей взрослого мирового первенства в мае 2023 года. Отметим, что во всех трех городах строятся современные хоккейные арены, на которых планировалось провести эти турниры.