Глава Федерации хоккея России попал под санкции Австралии

Глава Федерации хоккея России (ФХР) и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) внесены в санкционный список Австралии. Оба – депутаты Государственной думы РФ.

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В обновленный список вошли 76 депутатов российской Госдумы, а также министры Донецкой и Луганской народных республик.

Австралия к этому моменту ввела санкции против более чем 800 российских и белорусских граждан.