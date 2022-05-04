Бочаров объяснил причины своего ухода из московского «Динамо»

На самом деле на данный момент пока ещё тяжело принять уход из «Динамо», потому что на протяжении всей профессиональной карьеры играл за клуб, за исключением небольшого промежутка времени в красноярском «Соколе». Но я понимал, что этот шаг неизбежно надо было делать для того, чтобы двигаться дальше. Последние два сезона я не демонстрировал той игры, на которую я сам способен. И через какое-то время после вылета из плей-офф я сказал агенту, чтобы он постарался найти варианты обмена. Я так понимаю, что «Динамо» бы сделало мне квалификационное предложение и я бы мог остаться в клубе, но не знаю, к какому бы итогу это привело в результате переговоров», — сказал Бочаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.