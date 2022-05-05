Капризов стал девятым российским хоккеистом, оформлявшим хет-трик в матче плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первым игроком в истории клуба, который оформил хет-трик в матче плей-офф. Однако среди россиян Кирилл – девятый игрок, кому это удалось.

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Первым российским хоккеистом с хет-триком стал Павел Буре, выступавший за «Ванкувер Кэнакс» и забивший три гола в 1992 году. В 1997-м Валерий Каменский сделал это в составе «Колорадо Эвеланш», а следующий хет-трик был только через 11 лет – его оформил Павел Дацюк в составе «Детройт Ред Уингз».