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2 часа назад

Капризов стал девятым российским хоккеистом, оформлявшим хет-трик в матче плей-офф НХЛ

Чемпионат.com

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первым игроком в истории клуба, который оформил хет-трик в матче плей-офф. Однако среди россиян Кирилл – девятый игрок, кому это удалось.

Капризов стал девятым российским хоккеистом, оформлявшим хет-трик в матче плей-офф НХЛ
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Ранее по три шайбы за матч Кубка Стэнли забивали Павел Буре, Валерий Каменский, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Евгений Малкин (дважды), Владимир Тарасенко, Андрей Свечников и Денис Гурьянов. Отметим, что на счету Гурьянова покер в сезоне-2019/2020. Именно он последним забил 3+ гола среди россиян в плей-офф НХЛ.

Первым российским хоккеистом с хет-триком стал Павел Буре, выступавший за «Ванкувер Кэнакс» и забивший три гола в 1992 году. В 1997-м Валерий Каменский сделал это в составе «Колорадо Эвеланш», а следующий хет-трик был только через 11 лет – его оформил Павел Дацюк в составе «Детройт Ред Уингз».

В 2009 году трижды за матч отличился Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), в том же году это сделал и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»). Малкин оформил хет-трик и в 2014-м. В 2015-м три шайбы на свой счёт записал Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»), а в 2020-м – Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»).

Хоккей,Андрей Свечников,Каролина Харрикейнз,Валерий Каменский,Денис Гурьянов,Кирилл Капризов,Павел Буре,Евгений Малкин,Владимир Тарасенко,Александр Овечкин,Павел Дацюк,
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