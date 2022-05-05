Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал игру форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, который отметился тремя заброшенными шайбами в победном матче с «Сент-Луис Блюз» (6:2), а также оценил перспективы команды россиянина в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первым игроком в истории клуба, который оформил хет-трик в матче плей-офф. При этом среди россиян Кирилл – девятый игрок, кому это удалось. По три шайбы за матч Кубка Стэнли также забивали Павел Буре, Валерий Каменский, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Евгений Малкин (дважды), Владимир Тарасенко, Андрей Свечников и Денис Гурьянов. Отметим, что на счету Гурьянова покер в сезоне-2019/2020. Именно он последним забил 3+ гола среди россиян в плей-офф НХЛ.