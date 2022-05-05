Капризову этот сезон в принципе удался. Он и в главном календаре очень прилично выглядел. Он и команде помог попасть в плей-офф, и болельщики им восхищаются. Я думаю, руководители клуба очень довольны, что они заключили с ним контракт. А то, что он мастер, Капризов доказывает уже второй сезон. Поэтому надо пожелать ему удачи в плей-офф и всего самого лучшего. Жаль, конечно, что он своей игрой радует не наших болельщиков, а заокеанских. Тем не менее все равно приятно, что наш соотечественник поражает умы и взгляды за океаном. У нас немного таких игроков, которыми могли бы так восхищаться. Обычно о таких говорят очень просто: "Это игрок". Есть бегающие по площадке ребята, а это игрок. Этим все сказано. Он читает игру, он ее понимает. Он хорошо владеет коньками, руками, и у него здорово "варит" голова.



Говоря о шансах "Миннесоты" в плей-офф, я не буду столь оптимистичным, потому что у "Миннесоты" Капризов единственный топовый игрок. А команды все-таки решают вопросы командными действиями. Думаю, они будут биться, но не уверен, что они смогут дойти до финала.



Владимир Плющев Заслуженный тренер, экс-наставник национальной команды России по хоккею