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1 час назад

«Жаль, что он радует не наших болельщиков»: Экс-тренер сборной России о Капризове

Семён Капранов
Владимир Плющев эксперт

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал игру форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, который отметился тремя заброшенными шайбами в победном матче с «Сент-Луис Блюз» (6:2), а также оценил перспективы команды россиянина в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Капризову этот сезон в принципе удался. Он и в главном календаре очень прилично выглядел. Он и команде помог попасть в плей-офф, и болельщики им восхищаются. Я думаю, руководители клуба очень довольны, что они заключили с ним контракт. А то, что он мастер, Капризов доказывает уже второй сезон. Поэтому надо пожелать ему удачи в плей-офф и всего самого лучшего. Жаль, конечно, что он своей игрой радует не наших болельщиков, а заокеанских. Тем не менее все равно приятно, что наш соотечественник поражает умы и взгляды за океаном. У нас немного таких игроков, которыми могли бы так восхищаться. Обычно о таких говорят очень просто: "Это игрок". Есть бегающие по площадке ребята, а это игрок. Этим все сказано. Он читает игру, он ее понимает. Он хорошо владеет коньками, руками, и у него здорово "варит" голова.

Говоря о шансах "Миннесоты" в плей-офф, я не буду столь оптимистичным, потому что у "Миннесоты" Капризов единственный топовый игрок. А команды все-таки решают вопросы командными действиями. Думаю, они будут биться, но не уверен, что они смогут дойти до финала.
Владимир Плющев
Владимир Плющев Заслуженный тренер, экс-наставник национальной команды России по хоккею

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первым игроком в истории клуба, который оформил хет-трик в матче плей-офф. При этом среди россиян Кирилл – девятый игрок, кому это удалось. По три шайбы за матч Кубка Стэнли также забивали Павел Буре, Валерий Каменский, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Евгений Малкин (дважды), Владимир Тарасенко, Андрей Свечников и Денис Гурьянов. Отметим, что на счету Гурьянова покер в сезоне-2019/2020. Именно он последним забил 3+ гола среди россиян в плей-офф НХЛ.

Хоккей,Владимир Плющев,Андрей Свечников,Валерий Каменский,Денис Гурьянов,Кирилл Капризов,Павел Буре,Евгений Малкин,Владимир Тарасенко,Александр Овечкин,Павел Дацюк,СБОРНАЯ РОССИИ,
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