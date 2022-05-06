Такого Малкин не ждал. 100-килограммовый канадец жёстко отправил россиянина прямо в борт

Евгений зря расслабился перед встречей с Райаном Ривзом из «Рейнджерс».

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Плей-офф НХЛ для Евгения Малкина начался прекрасно. В первом матче с «Рейнджерс» опытный россиянин принёс победу своей команде в третьем овертайме, классно подставив клюшку на пятачке.

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В той игре Малкин набрал два очка, что позволило ему догнать Сергея Фёдорова по количеству результативных баллов в Кубке Стэнли. У Евгения и легенды «Детройта» стало по 176 очков — это лучший показатель среди всех россиян, когда-либо игравших в НХЛ.

Уже во втором матче четвертьфинала Востока Малкин мог установить новое национальное достижение, но повторная встреча в Нью-Йорке не получилась ни для него, ни для всей команды. Евгений не набрал ни одного балла, закончил матч с показателем полезности «-1», а «Питтсбург» почти без шансов уступил 2:5 «Рейнджерс», в составе которых блистал Панарин.

Более того, в одном из эпизодов игры Малкин угодил под сокрушительный силовой приём. Евгений выводил шайбу из своей зоны и уже успел отдать передачу, но вскоре полетел в борт после столкновения со 100-килограммовым форвардом «Рейнджерс» Райаном Ривзом. Малкин видел приближающегося к нему канадца, но почему-то не ждал жёсткой встречи и продолжал ехать расслабленно. В результате Евгений не успел сгруппироваться и очень неприятно упал.

Интересно, что по ходу первой игры серии супруга Малкина Анна Кастерова в одой из социальных сетей возмутилась действиями игроков «Рейнджерс».

«Как так играть можно? Что это за игра такая, очень грязно, очень грязно. «Рейнджерс» выносят и ломают игроков!!» — так эмоционально Кастерова отреагировала на мощный хит Райана Линдгрена против Рикарда Ракелля.

Теперь же досталось непосредственно Малкину, причём эпизод достаточно спорный. С одной стороны, Ривз — один из самых жёстких хоккеистов современной НХЛ — сыграл чётко в корпус. С другой — российский форвард «Пингвинз» уже не владел шайбой, да и находился возле борта.