Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
2 часа назад

Хоккеиста наказали за удар клюшкой по Кочеткову

Елена Прошина

Нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана оштрафовали на пять тысяч долларов за удар клюшкой по российскому голкиперу «Каролины Харрикейнз» Петру Кочеткову. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Департамента безопасности игроков НХЛ.

Хоккеиста наказали за удар клюшкой по Кочеткову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что данная мера является максимально допустимой в соответствии с CBA.

Инцидент произошел за две минуты до конца второго периода матча. Кочетков поймал шайбу в ловушку после наброса от Маршана при входе в зону. Голкипер планировал продолжить игру, отдав шайбу партнеру, но нападающий решил помешать этому, коснувшись клюшкой спины россиянина.

Между Кочетковым и Маршаном завязалась словесная перепалка, во время которой хоккеист «Каролины» оттолкнул игрока из «Бостона» рукой, а тот ответил ему ударом клюшкой по амуниции. Арбитры назначили каждому малые штрафы.

Хоккей,Петр Кочетков,Каролина Харрикейнз,Брэд Маршан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители