Хоккеиста наказали за удар клюшкой по Кочеткову

Нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана оштрафовали на пять тысяч долларов за удар клюшкой по российскому голкиперу «Каролины Харрикейнз» Петру Кочеткову. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Департамента безопасности игроков НХЛ.

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Там отметили, что данная мера является максимально допустимой в соответствии с CBA.

Инцидент произошел за две минуты до конца второго периода матча. Кочетков поймал шайбу в ловушку после наброса от Маршана при входе в зону. Голкипер планировал продолжить игру, отдав шайбу партнеру, но нападающий решил помешать этому, коснувшись клюшкой спины россиянина.