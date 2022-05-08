Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
40 минут назад

"Рейнджерс" уступили "Питтсбургу" в матче плей-офф НХЛ, Панарин набрал сотое очко в сезоне

ТАССиещё 7

"Питтсбург" в воскресенье победил дома "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 7:4 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Рейнджерс" уступили "Питтсбургу" в матче плей-офф НХЛ
Фото: © AP Photo/Gene J. Puskar© AP Photo/Gene J. Puskar

В составе хозяев шайбы забросили Брок Макгинн (2-я минута), Джефф Картер (9), Эван Родригес (11, 16), Дэнтон Хайнен (52), Джейк Гюнцель (58, в пустые ворота) и Джефф Картер (59, в пустые ворота). У гостей отличились Каапо Какко (6), Фрэнк Ватрано (27), российский нападающий Артемий Панарин (28) и Эндрю Копп (36).

Панарин забросил вторую шайбу в текущем плей-офф, также на его счету две передачи. В регулярном чемпионате россиянин набрал 96 очков (22 шайбы + 74 передачи). Он стал первым игроком "Рейнджерс", набравшим 100 и более очков в сезоне, с 2007 года. Тогда чешский нападающий Яромир Ягр набрал 96 очков в регулярном чемпионате и 11 - в плей-офф.

После первого периода вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев заменил Игоря Шестеркина, пропустившего четыре шайбы. Шестеркин отразил 11 бросков из 15, Георгиев - 19 из 20. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Питтсбурга". Следующий матч пройдет 10 мая в Питтсбурге (начало - 02:00 мск).

По итогам регулярного чемпионата "Рейнджерс" заняли второе место в таблице Столичного дивизиона, "Питтсбург" стал третьим. Команды встречаются в плей-офф в восьмой раз в истории. На счету "Питтсбурга" пять побед, "Рейнджерс" были сильнее дважды. "Рейнджерс" являются четырехкратными обладателями Кубка Стэнли, последний раз команда становилась победителем плей-офф в 1994 году. "Питтсбург" выигрывал Кубок Стэнли пять раз. Действующим обладателем трофея является "Тампа".

Хоккей,Каапо Какко,Дэнтон Хайнен,Эван Родригес,Джейк Гюнцель,Эндрю Копп,Игорь Шестеркин,Фрэнк Ватрано,Александр Георгиев,Джефф Картер,Яромир Ягр,Евгений Малкин,Артемий Панарин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители