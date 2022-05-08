"Рейнджерс" уступили "Питтсбургу" в матче плей-офф НХЛ

"Питтсбург" в воскресенье победил дома "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 7:4 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: © AP Photo/Gene J. Puskar © AP Photo/Gene J. Puskar

Панарин забросил вторую шайбу в текущем плей-офф, также на его счету две передачи. В регулярном чемпионате россиянин набрал 96 очков (22 шайбы + 74 передачи). Он стал первым игроком "Рейнджерс", набравшим 100 и более очков в сезоне, с 2007 года. Тогда чешский нападающий Яромир Ягр набрал 96 очков в регулярном чемпионате и 11 - в плей-офф.

После первого периода вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев заменил Игоря Шестеркина, пропустившего четыре шайбы. Шестеркин отразил 11 бросков из 15, Георгиев - 19 из 20. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Питтсбурга". Следующий матч пройдет 10 мая в Питтсбурге (начало - 02:00 мск).