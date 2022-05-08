"Рейнджерс" уступили "Питтсбургу" в матче плей-офф НХЛ

"Питтсбург" в воскресенье победил дома "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 7:4 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Брок Макгинн (2-я минута), Джефф Картер (9), Эван Родригес (11, 16), Дэнтон Хайнен (52), Джейк Гюнцель (58, в пустые ворота) и Джефф Картер (59, в пустые ворота). У гостей отличились Каапо Какко (6), Фрэнк Ватрано (27), российский нападающий Артемий Панарин (28) и Эндрю Копп (36).
Панарин забросил вторую шайбу в текущем плей-офф, также на его счету две передачи. В регулярном чемпионате россиянин набрал 96 очков (22 шайбы + 74 передачи). Он стал первым игроком "Рейнджерс", набравшим 100 и более очков в сезоне, с 2007 года. Тогда чешский нападающий Яромир Ягр набрал 96 очков в регулярном чемпионате и 11 - в плей-офф.
После первого периода вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев заменил Игоря Шестеркина, пропустившего четыре шайбы. Шестеркин отразил 11 бросков из 15, Георгиев - 19 из 20. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не отметился результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Питтсбурга". Следующий матч пройдет 10 мая в Питтсбурге (начало - 02:00 мск).
По итогам регулярного чемпионата "Рейнджерс" заняли второе место в таблице Столичного дивизиона, "Питтсбург" стал третьим. Команды встречаются в плей-офф в восьмой раз в истории. На счету "Питтсбурга" пять побед, "Рейнджерс" были сильнее дважды. "Рейнджерс" являются четырехкратными обладателями Кубка Стэнли, последний раз команда становилась победителем плей-офф в 1994 году. "Питтсбург" выигрывал Кубок Стэнли пять раз. Действующим обладателем трофея является "Тампа".