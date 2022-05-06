Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
39 минут назад

Илья Воробьёв подписал новый контракт с «Металлургом»

Чемпионат.comиещё 6

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с главным тренером клуба Ильёй Воробьёвым, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2023/2024.

Илья Воробьёв подписал новый контракт с «Металлургом»
Фото: globallookpressgloballookpress

Тренерскую карьеру Воробьёв начал в молодёжном клубе «Локо» из Ярославля в сезоне-2011/2012. В декабре 2011-го наставник стал тренером возрождаемого «Локомотива», который тогда выступал в ВХЛ. В «Металлург» Илья Воробьёв пришёл в мае 2012 года. В штабе Майка Кинэна он выиграл Кубок Гагарина – 2014, а в октябре 2015 года стал уже главным тренером «Металлурга», и в первый же для себя сезон выиграл Кубок Гагарина. Вместе с «Магниткой» Илья Воробьёв завоевал серебряные награды сезона-2016/2017. С 2016 года Илья Воробьёв входил в тренерский штаб сборной России.

В апреле 2018 года был назначен заместителем главного тренера, в июне его повысили до должности главного тренера. Также возглавлял тренерский штаб СКА. В сентябре 2019 года Воробьёв снова стал главным тренером «Металлурга». В сезоне-2021/2022 клуб завоевал серебряные награды КХЛ.

Хоккей,Илья Воробьев,Майк Кинэн,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,Металлург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители