Илья Воробьёв подписал новый контракт с «Металлургом»

Тренерскую карьеру Воробьёв начал в молодёжном клубе «Локо» из Ярославля в сезоне-2011/2012. В декабре 2011-го наставник стал тренером возрождаемого «Локомотива», который тогда выступал в ВХЛ. В «Металлург» Илья Воробьёв пришёл в мае 2012 года. В штабе Майка Кинэна он выиграл Кубок Гагарина – 2014, а в октябре 2015 года стал уже главным тренером «Металлурга», и в первый же для себя сезон выиграл Кубок Гагарина. Вместе с «Магниткой» Илья Воробьёв завоевал серебряные награды сезона-2016/2017. С 2016 года Илья Воробьёв входил в тренерский штаб сборной России.