Третьяк анонсировал матчи сборной России по хоккею

Допустим, сборная будет собрана из игроков ЦСКА, «Динамо» и других Западных команд, а сыграет против Восточных. Это вызовет большой интерес. Сейчас нам важно пропагандировать нашу сборную, чтобы болельщики видели ее. Есть такие планы – думаю, мы их осуществим, – сказал президент ФХР.