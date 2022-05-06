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1 час назад

Владислав Третьяк: «Сборная России сыграет по матчу с каждым из сильных клубов КХЛ. Сейчас нам важно ее пропагандировать»

Sports.ruиещё 3

Владислав Третьяк рассказал о предстоящих матчах между сборной России и клубами КХЛ.

Третьяк анонсировал матчи сборной России по хоккею
Фото: ТАССТАСС

– Планируются ли матчи сборной России в регионах? Болельщики из Омска и Новосибирска, где строятся новые арены, хотели бы видеть сборную на своем льду.

– Это хороший вопрос. Как правило, наши сборные всегда играли в Санкт-Петербурге и Москве. Конечно, болеют за сборную во всей стране. Сейчас мы планируем международные перерывы под паузы, которые есть.

Наша национальная сборная будет играть против лучших клубов Дальнего Востока и Сибири. Думаю, будут матчи в Казани и Уфе. Сборная сыграет по матчу с каждым из сильных клубов.

Допустим, сборная будет собрана из игроков ЦСКА, «Динамо» и других Западных команд, а сыграет против Восточных. Это вызовет большой интерес. Сейчас нам важно пропагандировать нашу сборную, чтобы болельщики видели ее. Есть такие планы – думаю, мы их осуществим, – сказал президент ФХР.

Хоккей,Владислав Третьяк,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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