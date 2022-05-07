Федотов подписал контракт с «Филадельфией»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским голкипером Иваном Федотовым.

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Соглашение рассчитано на один год. Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист не старше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 год (3 года), 22-23 года (2 года), 24-25 лет (1 год).

"Иван - игрок, за которым мы внимательно следим, мы очень довольны его развитием, - сказал генеральный менеджер "Филадельфии" Чак Флэтчер. - Он провел несколько сильных сезонов в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге - прим. ТАСС), кульминацией которых стал этот год, когда он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр и стал чемпионом КХЛ".