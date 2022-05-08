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1 час назад

Сборная России по хоккею выиграла международный турнир в Санкт-Петербурге

Lenta.ruиещё 13

Сборная России по хоккею по хоккею выиграла международный турнир в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная России по хоккею выиграла международный турнир в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В финальном матче отечественные хоккеисты обыграли соперников из Белоруссии. Матч завершился со счетом 3:2. В составе российской команды отличились нападающие Данил Башкиров, Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов. В сборной Белоруссии заброшенные шайбы на счету форвардов Степана Звягина и Александра Скоренова.

6 мая сборные России разгромила команду Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе российской команды отличились Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов и Алексей Пустозеров.

5 мая сборная России в рамках того же турнира победила соотечественников из молодежной команды. Встреча завершилась со счетом 4:2.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменят сборные Франции и Австрии.

Илья Сафонов,Алексей Пустозеров,Марат Хайруллин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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