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22 часа назад

Россиянин Просветов вел переговоры с ЦСКА, но не планирует возвращаться в КХЛ

Матч ТВиещё 1

Российский вратарь «Аризоны Койотис» Иван Просветов заявил, что хочет остаться в НХЛ и не планирует возвращаться в КХЛ, а также рассказал о переговорах с московским ЦСКА. — Я не планирую возвращаться в Континентальную хоккейную лигу в ближайшие годы. Моя цель — НХЛ. Никогда не знаешь, что будет, особенно в данной ситуации. Надеюсь, что нашим игрокам продолжат давать визы и контракты. От этого, я так понимаю, тоже многое зависит. Насколько знаю, с этим сейчас всё гладко. Я до 27 лет принадлежу «Аризоне». Без понятия, на сколько я сейчас подпишу с ней контракт, но жду его. Знаю, что мой агент разговаривал с клубом. Переговоры с ЦСКА тоже были, но я решил остаться в НХЛ, — сказал Просветов Metaratings.ru. Россиянин играет в США с 2016 года, на драфте НХЛ-2018 он был выбран «Аризоной» под 114-м номером. Сейчас у Просветова шесть матчей в НХЛ. Источник:Metaratings.ru

Россиянин Просветов вел переговоры с ЦСКА, но не планирует возвращаться в КХЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Хоккей,Иван Просветов,
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