Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии на турнире в Санкт-Петербурге

Сборная России по хоккею обыграла Белоруссию в матче турнира в Санкт-Петербурге. Встреча во дворце спорта "Юбилейный" завершилась со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0).

Фото: ТАСС ТАСС

Таким образом, все три шайбы были заброшены еще в первом периоде. На четвертой минуте одну из них забросил Марат Хайруллин, на восьмой — Марат Хуснутдинов. Третью забросил Алексей Пустозеров на 11-й минуте матча.

Российская сборная вышла в финал турнира, накануне она обыграла молодежную национальную команду со счетом 4:2. Второй финалист станет известен завтра, 7 мая, по итогам матча белорусов против российской "молодежки", передает "РИА Новости".