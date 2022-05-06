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29 минут назад

Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии на турнире в Санкт-Петербурге

Реальное время

Сборная России по хоккею обыграла Белоруссию в матче турнира в Санкт-Петербурге. Встреча во дворце спорта "Юбилейный" завершилась со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0).

Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии на турнире в Санкт-Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Таким образом, все три шайбы были заброшены еще в первом периоде. На четвертой минуте одну из них забросил Марат Хайруллин, на восьмой — Марат Хуснутдинов. Третью забросил Алексей Пустозеров на 11-й минуте матча.

Российская сборная вышла в финал турнира, накануне она обыграла молодежную национальную команду со счетом 4:2. Второй финалист станет известен завтра, 7 мая, по итогам матча белорусов против российской "молодежки", передает "РИА Новости".

Несколько дней назад сборная России обыграла белорусскую команду во втором товарищеском матче в Туле. Игра завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0). Шайбы в составе российской команды забросили Илья Сафонов, Данил Башкиров и Марат Хайруллин.

Хоккей,Илья Сафонов,Алексей Пустозеров,Марат Хайруллин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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