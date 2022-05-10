Овечкин о поражении от "Флориды": забудем об этом матче

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче Кубка Стэнли против "Флориды" (2:3 ОТ).
"Думаю, в третьем периоде мы играли хорошо, играли солидно. Каким-то образом игра перевернулась. Забудем об этом матче и идём дальше", - передает слова Овечкина журналистка Саманта Пэлл.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:2. Овечкин находится на 14-м месте в истории НХЛ по числу шайб, заброшенных в плей-офф Кубка Стэнли. По этому показателю российский форвард обошел Брайана Троттье и сравнялся с Патриком Марло и Эсой Тикканеном. Выше расположился Дино Сиссарелли, имея в активе 73 шайбы.
Ранее форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин возглавил рейтинг по количеству силовых приемов в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче Кубка Стэнли против "Флориды" Овечкин сделал шесть силовых приемов. Теперь на его счету 615 хитов. По этому показателю он обогнал бывшего защитника "Питтсбурга" и "Кэпиталз" Брукса Орпика (611). Рейтинг имеет статус неофициального из-за того, что количество силовых приемов в НХЛ считается с сезона-2005/2006.