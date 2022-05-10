Овечкин о поражении от "Флориды": забудем об этом матче

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче Кубка Стэнли против "Флориды" (2:3 ОТ).

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"Думаю, в третьем периоде мы играли хорошо, играли солидно. Каким-то образом игра перевернулась. Забудем об этом матче и идём дальше", - передает слова Овечкина журналистка Саманта Пэлл.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:2. Овечкин находится на 14-м месте в истории НХЛ по числу шайб, заброшенных в плей-офф Кубка Стэнли. По этому показателю российский форвард обошел Брайана Троттье и сравнялся с Патриком Марло и Эсой Тикканеном. Выше расположился Дино Сиссарелли, имея в активе 73 шайбы.