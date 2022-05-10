Главный тренер сборной назвал способного побить рекорд Малкина хоккеиста

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен побить рекорд игрока «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и стать лучшим российским бомбардиром в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет издание «РБК Спорт».
«Малкин — один из самых лучших хоккеистов в НХЛ. Он молодец. Овечкин может составить ему конкуренцию и побить его рекорд. Все зависит от самого Саши и его команды, так как если команда проходит в плей-офф — вероятность получить дополнительные очки увеличивается, появляется больше возможности обойти рекорд», — рассказал Жамнов.
При этом он подчеркнул, что «Малкин полностью восстановился, хоть восстановление не проходит быстро. Он доказал, что может играть на своем уровне и даже побивать рекорды, и бороться за Кубок Стэнли».
Отмечается, что Евгений Малкин вышел на первое место в списке лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ. Ему удалось набрать 177 очков. На втором месте хоккеист Сергей Федоров (176), на третьем - Александр Овечкин (140).
Александр Овечкин сообщал ранее, что стремится занять первое место среди всех европейских игроков, когда либо выступавших в НХЛ.