Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Главный тренер сборной назвал способного побить рекорд Малкина хоккеиста

Илья Родин

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен побить рекорд игрока «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и стать лучшим российским бомбардиром в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет издание «РБК Спорт».

Главный тренер сборной назвал способного побить рекорд Малкина хоккеиста
Фото: РамблерРамблер

«Малкин — один из самых лучших хоккеистов в НХЛ. Он молодец. Овечкин может составить ему конкуренцию и побить его рекорд. Все зависит от самого Саши и его команды, так как если команда проходит в плей-офф — вероятность получить дополнительные очки увеличивается, появляется больше возможности обойти рекорд», — рассказал Жамнов.

При этом он подчеркнул, что «Малкин полностью восстановился, хоть восстановление не проходит быстро. Он доказал, что может играть на своем уровне и даже побивать рекорды, и бороться за Кубок Стэнли».

Отмечается, что Евгений Малкин вышел на первое место в списке лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ. Ему удалось набрать 177 очков. На втором месте хоккеист Сергей Федоров (176), на третьем - Александр Овечкин (140).

Александр Овечкин сообщал ранее, что стремится занять первое место среди всех европейских игроков, когда либо выступавших в НХЛ.

Хоккей,Алексей Жамнов,Сергей Федоров,Евгений Малкин,Александр Овечкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители