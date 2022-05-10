Главный тренер сборной назвал способного побить рекорд Малкина хоккеиста

«Малкин — один из самых лучших хоккеистов в НХЛ. Он молодец. Овечкин может составить ему конкуренцию и побить его рекорд. Все зависит от самого Саши и его команды, так как если команда проходит в плей-офф — вероятность получить дополнительные очки увеличивается, появляется больше возможности обойти рекорд», — рассказал Жамнов.