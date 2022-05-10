Российский голкипер подвергся насмешкам в матче НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвергся насмешкам со стороны фанатов «Питтсбург Пингвинз» (2:7) во время четвертого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщает «Газета.Ru», после четвертой шайбы болельщики «пингвинов» начали насмешливо скандировать имя россиянина «I-GOR».

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26-летний вратарь отыграл 40 минут, за которые отразил 24 броска из 30 и был заменен после второго периода на соотечественника Александра Георгиева.

Всего Шестеркин в текущем сезоне провел 57 матчей в регулярном чемпионате. В среднем за игру он отражал 2,22 шайбы при коэффициенте отраженных бросков 93,19%. За время плей-офф он успел 4,26 шайбы и 90,53%.