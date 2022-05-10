Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
49 минут назад

Российский голкипер подвергся насмешкам в матче НХЛ

Никита Бородкин

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвергся насмешкам со стороны фанатов «Питтсбург Пингвинз» (2:7) во время четвертого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщает «Газета.Ru», после четвертой шайбы болельщики «пингвинов» начали насмешливо скандировать имя россиянина «I-GOR».

Российский голкипер подвергся насмешкам в матче НХЛ
Фото: ReutersReuters

Главный тренер сборной назвал способного побить рекорд Малкина хоккеиста

26-летний вратарь отыграл 40 минут, за которые отразил 24 броска из 30 и был заменен после второго периода на соотечественника Александра Георгиева.

Всего Шестеркин в текущем сезоне провел 57 матчей в регулярном чемпионате. В среднем за игру он отражал 2,22 шайбы при коэффициенте отраженных бросков 93,19%. За время плей-офф он успел 4,26 шайбы и 90,53%.

В серии до четырех побед «Рейнджерс» уступают со счетом 1:3. Следующий матч между командами состоится 12 мая, в 2:00 мск.

Хоккей,Игорь Шестеркин,Александр Георгиев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители