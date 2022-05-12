Овечкин превзошел Гончара по голевым передачам в плей-офф

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом защитника Джастина Шульца, благодаря чему превзошёл результат Сергея Гончара по голевым передачам за карьеру в плей-офф НХЛ. В активе форварда стало 69 передач, и он вышел на чистое шестое место по этому показателю среди российских хоккеистов.